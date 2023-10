Atelier Légu’musique de Monsieur YA- Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église, 23 octobre 2023, Sainte-Mère-Église.

Sainte-Mère-Église,Manche

Monsieur Ya vous invite à partager une expérience sonore et gustative en fabriquant votre propre instrument de musique dans un légume !

Visite sur réservation. Supplément de 2.50€/pers en plus de l’entrée au musée..

2023-10-23 14:30:00 fin : 2023-10-23 17:00:00. .

1 rue de Beauvais

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie



Monsieur Ya invites you to share a sound and taste experience by making your own musical instrument out of a vegetable!

Visit on reservation. 2.50/person supplement on top of museum admission.

Monsieur Ya le invita a compartir una experiencia sonora y gustativa fabricando su propio instrumento musical a partir de una verdura

Visita previa concertación. Cargo adicional de 2,50 €/persona además de la entrada al museo.

Monsieur Ya lädt Sie zu einem gemeinsamen Klang- und Geschmackserlebnis ein, indem Sie Ihr eigenes Musikinstrument in einem Gemüse herstellen!

Besichtigung nach vorheriger Anmeldung. Aufpreis von 2.50?/Pers zusätzlich zum Museumseintritt.

