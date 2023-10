Automne en fête : bientôt les vacances à la ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église, 22 octobre 2023, Sainte-Mère-Église.

Sainte-Mère-Église,Manche

La ferme-musée du Cotentin, site du conseil départemental de la Manche, à Sainte-Mère-Église, propose durant les vacances d’automne de nombreuses animations pour toute la famille, toutes aussi ludiques qu’instructives ou gourmandes !.

Vendredi 2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. .

1 rue de Beauvais

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie



The farm-museum reopens to the public after external works, the occasion to discover the new enclosures of the animals, the recreational space…

El Granja Museo de Cotentin, sede del Conseil départemental de la Manche en Sainte-Mère-Église, propone durante las vacaciones de otoño numerosas actividades para toda la familia, tan divertidas como informativas y deliciosas

Der Museumsbauernhof von Cotentin, ein Standort des Departementsrats des Departements Manche in Sainte-Mère-Église, bietet während der Herbstferien zahlreiche Veranstaltungen für die ganze Familie an, die sowohl spielerisch als auch lehrreich sind und auch kulinarisch einiges zu bieten haben!

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche