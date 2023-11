Soirée choucroute 1 Rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier, 11 novembre 2023, Varennes-sur-Allier.

Varennes-sur-Allier,Allier

Organisé par l’association ASV Rugby, une soirée convivial et chaleureuse à Varennes-sur-Allier..

2023-11-11 19:00:00 fin : 2023-11-11 . EUR.

1 Rue de Beaupuy

Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the ASV Rugby association, a warm and friendly evening in Varennes-sur-Allier.

Organizada por la asociación de rugby ASV, una velada cálida y amistosa en Varennes-sur-Allier.

Organisiert von der ASV Rugby Association, ein geselliger und herzlicher Abend in Varennes-sur-Allier.

