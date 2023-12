SOLSTICE d’HIVER – CONTES & CHANTS de Noël à travers le MONDE 1 rue d’Audiffret Dieulefit, 21 décembre 2023, Dieulefit.

Début : 2023-12-21 19:00:00

fin : 2023-12-21

Le duo Si Kaj Li vous emmène au pays du Soleil inca, dans un château englouti sous la mer, dans la nuit la plus longue de l’année, peuplé de lutins malicieux, dans un tourbillon de contes, de chansons et d’anecdotes de Noël inconnues….

1 rue d’Audiffret Atelier DJINNS

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



