KOKTALE DJINN TONIK- Portes Ouvertes Festives de l’Atelier DJINNS 1 rue d’Audiffret Dieulefit, 24 septembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Ça y est, c’est la révolution ! Autour du Soleil.

Allez hop on se réveille !

À la une à la deux à la trois … tous à-fond le Koktale !

À nos retrouvailles !.

2023-09-24 14:00:00 fin : 2023-09-24 22:00:00. .

1 rue d’Audiffret Atelier DJINNS

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It’s time for the revolution! Around the Sun.

Let’s wake up!

One to two to three? all-out Koktale!

To our reunion!

¡Es la hora de la revolución! Alrededor del Sol.

¡Despertemos!

Uno a dos a tres… ¡Todos a Koktale!

¡Por nuestra reunión!

Es ist soweit, die Revolution ist da! Um die Sonne herum.

Hoppla, wir wachen auf!

Auf eins, auf zwei, auf drei, alle auf die Koktale!

Auf ein Wiedersehen!

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux