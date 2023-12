Ateliers bien-être Ce soir je souffle Spécial Parents 1 Rue Danton Thouars, 25 mars 2024, Thouars.

Thouars Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 20:00:00

fin : 2024-03-25 21:30:00

Découvrez des pratiques douces et sensorielles à travers cette soirée bien-être sophrologie Spécial Parents. Ce temps sera un moment unique, qui vous invite à vous accorder du temps pour vous, de la douceur et de la bienveillance..

La séance commencera par un temps d’échange entre parents pour venir déposer son sac parfois un peu lourd ou trop chargé. (si on a envie de parler) . Puis la sophrologue partagera des techniques et des outils sophro (ou autre) en lien avec un des sujets abordés lors du temps d’échange. Ensuite place à une séance de sophrologie axée sur la relaxation, la récupération ou la déconnexion. Pour vous permettre de lâcher prise, de souffler. Suivra un temps de retour pour que chacun prenne conscience de ce qu’il a vécu pendant la pratique. Pour finir la soirée vous aurez un défi à relever dans les jours suivants ou une pratique bien-être.

EUR.

1 Rue Danton À la station T

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



