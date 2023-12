Ateliers bien-être un temps pour nous 1 Rue Danton Thouars, 12 janvier 2024, Thouars.

Thouars Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-12 20:00:00

fin : 2024-01-12 22:30:00

Découvrez des pratiques douces et sensorielles à travers cette soirée bien-être qui mêlera réflexologie et sophrologie. Ce temps d’échange est un moment unique à partager à 2, qui vous invite à renforcer votre lien, que vous soyez en couple, entre amis ou parent-enfant. Reconnexion, partage, douceur, contact seront au programme.

Pour pouvoir vivre pleinement cette expérience il suffit d’avoir plus de 15 ans, avoir envie de prendre soin de l’autre et être à l’aise avec le toucher.

1 Rue Danton À la station T

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-23 par Maison du Thouarsais