Ateliers bien-être Ce soir je souffle 1 Rue Danton Thouars, 4 mars 2024, Thouars.

Thouars Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 20:00:00

fin : 2024-03-04 21:30:00

Découvrez des pratiques douces et sensorielles à travers cette soirée bien-être sophrologie. Ce temps sera un moment unique, qui vous invite à vous reconnecter avec vous-même, à ce qui vous fait du bien et à vous offrir un temps de pause et de douceur..

Pour pouvoir vivre pleinement cette expérience il suffit de faire un point sur votre ressenti (corps, mental, émotions…), suivi de l’apprentissage d’ une technique de reconnexion à son corps ou de bienveillance envers soi-même. Cette séance de sophrologie axée sur la relaxation, la récupération ou la déconnexion va vous permettre de lâcher prise et de souffler. Cette séance se terminera par un temps de retour et de partage de l’expérience.

1 Rue Danton À la station T

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-23 par Maison du Thouarsais