Conférence de l’Université Citoyenne de Thouars : De la fêve de cacao à la tablette 1 Rue Danton Thouars, 15 novembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Cette soirée-débat vous questionne sur une consommation éthique du chocolat. Elle sera animée par l’association «Les Théobromistes» qui présentera le courant «Bean to Bar». Conférence suivie d’une dégustation (un carré de chocolat et une infusion de coques de cacao)..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 22:30:00. EUR.

1 Rue Danton À la station T

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This evening debate looks at the ethical consumption of chocolate. It will be hosted by the association « Les Théobromistes », who will present the « Bean to Bar » trend. Conference followed by a tasting (a square of chocolate and an infusion of cocoa shells).

Esta velada de debate abordará el consumo ético del chocolate. Estará a cargo de la asociación « Les Théobromistes », que presentará el movimiento « Bean to Bar ». La charla irá seguida de una degustación (un cuadrado de chocolate y una infusión de cáscara de cacao).

Dieser Diskussionsabend stellt Ihnen Fragen zum ethischen Konsum von Schokolade. Er wird von der Vereinigung « Les Théobromistes » geleitet, die die Strömung « Bean to Bar » vorstellt. Im Anschluss an den Vortrag findet eine Verkostung statt (ein Quadrat Schokolade und ein Aufguss aus Kakaoschalen).

Mise à jour le 2023-11-09 par Maison du Thouarsais