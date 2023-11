VIDE-BIBLIOTHÈQUE 1 rue d’Alsace Bussang, 25 novembre 2023, Bussang.

Bussang,Vosges

« La Bussenette » organise un vide-bibliothèque au profit du Téléthon. Prenez les livres que vous voulez, donnez la somme que vous souhaitez.. Tout public

Samedi 2023-11-25 09:00:00 fin : 2023-11-25 13:00:00. 0 EUR.

1 rue d’Alsace Bibliothèque – Maison des Associations

Bussang 88540 Vosges Grand Est



« La Bussenette » organizes a library sale for the benefit of the Telethon. Take the books you want, give the amount you want.

« La Bussenette » organiza una venta de bibliotecas a beneficio del Teletón. Coge los libros que quieras, da la cantidad que quieras.

« La Bussenette » organisiert einen Bücherflohmarkt zugunsten des Telethon. Nehmen Sie die Bücher, die Sie wollen, und spenden Sie den Betrag, den Sie wollen.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES