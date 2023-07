GAEC MALVAUX 1 rue d’Ainy Sugny, 11 juillet 2023, Sugny.

Sugny,Ardennes

Vente à la ferme sur commande : caissette de 5 à 10 kg de bœuf et/ou veau. Plats cuisinés maison en verrines de blanquette de veau, goulach de boeuf, tourte au veau ou lasagne pur bœuf. Plusieurs quantités possibles. Après le Charobon, fines tranches de viande de bœuf séchée, découvrez le Saucibon ! Tous ces produits sont issus de leur exploitation. Possibilité de visiter la ferme toute l’année sur rendez-vous..

1 rue d’Ainy

Sugny 08400 Ardennes Grand Est



Sale at the farm on order: 5 to 10 kg boxes of beef and/or veal. Home-cooked dishes in verrines of veal blanquette, beef goulash, veal pie or pure beef lasagna. Several quantities possible. After the Charobon, thin slices of beef jerky, discover the Saucibon! All these products come from their exploitation. Possibility to visit the farm all year round by appointment.

Venta en la granja por encargo: cajas de 5 a 10 kg de carne de vacuno. Platos caseros en verrines de blanqueta de ternera, goulash de ternera, pastel de ternera o lasaña de ternera pura. Son posibles varias cantidades. Después del Charobon, finas lonchas de carne seca, ¡descubre el Saucibón! Todos estos productos proceden de su granja. Se puede visitar la granja durante todo el año con cita previa.

Verkauf ab Hof auf Bestellung: Kiste mit 5 bis 10 kg Rind- und/oder Kalbfleisch. Hausgemachte Fertiggerichte in Gläsern mit Kalbsblanquette, Rindergulasch, Kalbfleischpastete oder Lasagne aus reinem Rindfleisch. Mehrere Mengen sind möglich. Nach dem Charobon, dünnen Scheiben aus getrocknetem Rindfleisch, entdecken Sie nun den Saucibon! Alle diese Produkte stammen aus ihrem eigenen Betrieb. Besichtigung des Bauernhofs das ganze Jahr über nach Vereinbarung möglich.

