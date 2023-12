Concert des Noëlies : Ensemble Les Éléments 1 rue Clémenceau Niederbronn-les-Bains, 17 décembre 2023 16:00, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

Venez partager avec gourmandise cette veillée d’hiver, où les chanteurs interprètent des musiques françaises du Moyen-Âge à nos jours..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

1 rue Clémenceau

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



Come and share in this delightful winter evening, with singers performing French music from the Middle Ages to the present day.

Venga a disfrutar de esta velada invernal, en la que los cantantes interpretan música francesa desde la Edad Media hasta nuestros días.

Genießen Sie diese Wintervigil, bei der die Sänger französische Musik vom Mittelalter bis heute vortragen.

