Carte Blanche 2023 1 Rue Claude Debussy Antibes, 18 novembre 2023, Antibes.

Antibes,Alpes-Maritimes

Le temps d’un concert sans entracte, venez découvrir dans l’auditorium du Conservatoire des musiciens en voie de professionnalisation..

2023-11-18 fin : 2023-11-25 . EUR.

1 Rue Claude Debussy Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique d’Antibes Juan-Les-Pins

Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



For a concert without an intermission, come and discover in the auditorium of the Conservatory musicians in the process of becoming professional.

Para un concierto sin intermedio, venga a descubrir en el auditorio del Conservatorio a músicos en vías de convertirse en profesionales.

Während eines Konzerts ohne Pause erleben Sie im Auditorium des Konservatoriums Musiker, die sich auf dem Weg zur Professionalisierung befinden.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins