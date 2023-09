ÉCOLE DES VINS DE SAINT-CHINIAN 1 rue Charles Trenet Saint-Chinian, 13 octobre 2023, Saint-Chinian.

Saint-Chinian,Hérault

École des Vins avec Baptiste.

Une découverte thématique autour du vin et d’une dégustation..

2023-10-13 17:00:00 fin : 2023-10-13 . EUR.

1 rue Charles Trenet

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie



Wine School with Baptiste.

A wine-themed discovery and tasting session.

Escuela de vinos con Baptiste.

Un descubrimiento temático del vino y una degustación.

École des Vins (Weinschule) mit Baptiste.

Eine thematische Entdeckung rund um den Wein und eine Weinprobe.

