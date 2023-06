Visite guidée – Lycée Bertran de Born 1 Rue Charles Mangold Périgueux, 16 septembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Lycée Bertran de Born vous ouvre ses portes pour une visite commentée par Laetitia Maison Soulard, chercheuse du service régional de l’Inventaire et du Patrimoine..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 . EUR.

1 Rue Charles Mangold Lycée Bertran de Born

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the European Heritage Days, the Lycée Bertran de Born opens its doors to you for a guided tour led by Laetitia Maison Soulard, a researcher from the regional inventory and heritage department.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Liceo Bertran de Born le abre sus puertas para una visita guiada a cargo de Laetitia Maison Soulard, investigadora del departamento regional de Inventario y Patrimonio.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet das Lycée Bertran de Born seine Türen für einen Besuch, der von Laetitia Maison Soulard, einer Forscherin des regionalen Dienstes für Inventar und Kulturerbe, kommentiert wird.

Mise à jour le 2023-06-18 par OT Communal de Périgueux