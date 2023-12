RANDONNÉE DES COLLINES 1 Rue Charles Largeteau Pouzauges, 18 février 2024, Pouzauges.

Pouzauges Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 07:30:00

fin : 2024-02-18 10:00:00

Randonnée des collines à Pouzauges. Randonnée VTT et pédestres avec circuits fléchés..

Rando pédestre : 4 circuits de 5, 10, 15 et 20 km

Rando VTT : 3 circuits de 25, 35 et 45km

Café et brioche au départ er ravitaillements sur circuits.

1 Rue Charles Largeteau Salle Largeteau

Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-20 par Vendée Expansion