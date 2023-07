EXPOSITION « LA LOIRE DE MON PÈRE » À LA LIBRAIRIE PARCHEMINS DE SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 1 Rue Charles de Rennéville Mauges-sur-Loire, 18 juillet 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Découvrez les photographies de Dominique Drouet, issues de son livre « La Loire de mon père ».

2023-07-18 fin : 2023-07-18 12:30:00. .

1 Rue Charles de Rennéville Librairie ParChemins

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover Dominique Drouet’s photographs from his book « La Loire de mon père » (My Father’s Loire)

Descubra las fotografías de Dominique Drouet, de su libro « La Loire de mon père »

Entdecken Sie die Fotografien von Dominique Drouet aus seinem Buch « La Loire de mon père »

Mise à jour le 2023-07-16 par eSPRIT Pays de la Loire