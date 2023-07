Pêcher dans les Crêtes 1, rue Cécilia Gazagnaire Launois-sur-Vence, 12 juillet 2023, Launois-sur-Vence.

Launois-sur-Vence,Ardennes

Étang de pêche du domaine de Vendresse : Le Domaine de Vendresse possède une pisciculture ainsi qu’un étang de pêche, c’est l’endroit parfait pour des journées en famille où personne ne s’ennuie.Amateur de la pêche raisonnée, pêcheurs loisirs ou véritables sportifs : pratiquer sur ses berges la pêche en no-kill en remettant à l’eau les poissons qui mordent à l’hameçon. Etang de pêche de Gironval : L’étang de l’Auberge du Moulin de Gironval et son calme impressionnant pour des journées déconnectées et en pleine nature.Espace zéro phyto ! Sur contact au préalable auprès de M. Ayer. Les étangs de la Truite au Bleu : Animaux, grands espaces et restauration de qualité sont au rendez-vous du côté d’Attigny, et évidemment sans oublier une bonne truite au bleu ! C’est l’endroit idéal pour allier calme et confort et réussir à coup sûr une journée de pêche..

1, rue Cécilia Gazagnaire

Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est



Fishing pond of the Vendresse domain : The Vendresse domain has a fish farm as well as a fishing pond, it’s the perfect place for family days where nobody gets bored.Amateur of the reasoned fishing, leisure fishermen or real sportsmen : practice on its banks the fishing in no-kill by putting back to the water the fishes which bite at the hook. Fishing pond of Gironval : The pond of the Auberge du Moulin de Gironval and its impressive calm for days disconnected and in the middle of nature. zero phyto space ! Contact Mr. Ayer beforehand. Les étangs de la Truite au Bleu : Animals, wide open spaces and quality catering are on the agenda near Attigny, and of course without forgetting a good blue trout ! It is the ideal place to combine calm and comfort and to succeed for sure a day of fishing.

Estanque de pesca del dominio de Vendresse : El dominio de Vendresse dispone de una piscifactoría así como de un estanque de pesca, es el lugar perfecto para las jornadas familiares donde nadie se aburre.Aficionados a la pesca razonada, pescadores de ocio o verdaderos deportistas : practican en sus orillas la pesca sin muerte devolviendo al agua el pez que pica el anzuelo. Estanque de pesca de Gironval: El estanque del Auberge du Moulin de Gironval y su impresionante tranquilidad para los días en la naturaleza Póngase en contacto con el Sr. Ayer de antemano. Les étangs de la Truite au Bleu : Animales, amplios espacios abiertos y una restauración de calidad están en el orden del día cerca de Attigny, ¡y por supuesto sin olvidar una buena trucha azul! Es el lugar ideal para combinar la calma y la comodidad y hacer un éxito de un día de pesca.

Angelteich der Domaine de Vendresse: Die Domaine de Vendresse besitzt eine Fischzucht sowie einen Angelteich und ist der perfekte Ort für Familientage, an denen sich niemand langweilt.Liebhaber des vernünftigen Angelns, Freizeitangler oder echte Sportler: Üben Sie an seinen Ufern das No-Kill-Angeln aus, indem Sie die Fische, die anbeißen, wieder zurück ins Wasser werfen. Fischteich von Gironval: Der Teich der Auberge du Moulin de Gironval und seine beeindruckende Ruhe bieten Ihnen die Möglichkeit, einen Tag lang inmitten der Natur zu fischen Nach vorheriger Absprache mit M. Ayer. Les étangs de la Truite au Bleu (Die Teiche der Forelle im Blau): Tiere, weite Landschaften und hochwertige Restaurants sind auf der Seite von Attigny zu finden, und natürlich ohne eine gute Forelle im Blau zu vergessen! Dies ist der ideale Ort, um Ruhe und Komfort zu verbinden und einen erfolgreichen Angeltag zu erleben.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme