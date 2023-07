Dans les Crêtes à cheval 1, rue Cécilia Gazagnaire Launois-sur-Vence, 12 juillet 2023, Launois-sur-Vence.

Launois-sur-Vence,Ardennes

Amoureux des animaux et des chevaux en particulier, vous n’allez pas être déçu par les Crêtes Préardennaises !Retrouvez un bâtiment historique unique en France, le Relais de Poste aux Chevaux de Launois-sur-Vence , véritable témoin dans un état de conservation exceptionnel, du temps des diligences et des malle-poste ! Mais aussi plein d’activités, que ce soit pour une balade à cheval, avec un âne ou au pas du cheval de trait ardennais : Aux Sabots de Vents : Véritable école d’équitation, n’hésitez pas à contacter Mme Bourtembourg pour faire une belle balade du côté de Chuffilly-Roche, que ce soit en calèche ou à cheval. Cours, stages, balades sur de trente minute à une journée complète, mais aussi un camping à la ferme, la possibilité de passer des nuits insolites, que ce soit dans la paille ou dans une kerterre féerique ! Les Sabots du Relais : Ayant à cœur de sauvegarder et de valoriser le cheval de trait ardennais, cette association s’est installée dans le Relais et propose plusieurs animations tout au long de l’année mais aussi des balades en calèche ! Afin de préserver le patrimoine en lien direct avec le Relais de Poste, l’association lance un appel aux dons pour restaurer deux anciens véhicules hippomobiles ! Retrouvez les lors de leurs permanences au Relais de Poste de Launois lors de chaque événement organisé, le premier vendredi de chaque mois lors des Marchés des Producteurs de Pays et le deuxième dimanche du mois lors du Salon de l’Antiquité et de la Brocante. Un âne en Ardennes : M. Crametz vous propose des balades accompagnées d’ânes, un animal au caractère doux et amical. Et si vous recherchez une nuit insolite au plus proche de la nature, M. Crametz vous propose une déconnection totale dans sa Cab’Âne, un petit havre de paix situé en pleine nature, le long d’un ruisseau. Au Rythme d’Arduinna : Mme. De Lange est une réelle passionnée du Cheval de Trait Ardennais, elle propose des nuitées insolites en roulotte et des balades en calèche. C’est aussi quelqu’un d’engagé pour l’environnement, qui a le souci de diminuer son impact environnemental au maximum..

1, rue Cécilia Gazagnaire

Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est



Lovers of animals and horses in particular, you will not be disappointed by the Crêtes Préardennaises! Find a unique historical building in France, the Relais de Poste aux Chevaux de Launois-sur-Vence, a true witness in an exceptional state of conservation, of the time of the stagecoaches and the mail coaches! But also full of activities, whether for a ride on horseback, with a donkey or at the pace of the Ardennes draft horse: Aux Sabots de Vents : A real riding school, do not hesitate to contact Mrs Bourtembourg for a nice ride near Chuffilly-Roche, either in a carriage or on horseback. Lessons, training courses, rides from thirty minutes to a full day, but also camping at the farm, the possibility of spending unusual nights, whether in the straw or in a magical land! Les Sabots du Relais : With the aim of safeguarding and promoting the Ardennes draught horse, this association has set up in the Relais and offers several activities throughout the year as well as carriage rides! In order to preserve the heritage in direct link with the Post Office, the association launches an appeal for donations to restore two old horse-drawn vehicles! You can meet them at their offices at the Relais de Poste in Launois during each event organised, on the first Friday of each month during the Local Producers’ Markets and on the second Sunday of each month during the Antiques and Brocante Fair. A donkey in the Ardennes: Mr Crametz offers you walks accompanied by donkeys, an animal with a gentle and friendly character. And if you are looking for an unusual night close to nature, M. Crametz proposes you a total disconnection in his Cab’Âne, a small haven of peace located in the middle of nature, along a stream. Au Rythme d’Arduinna : Mrs. De Lange is a real enthusiast of the Ardennes Draught Horse, she offers unusual overnight stays in a gypsy caravan and carriage rides. She is also committed to the environment and is concerned about reducing her environmental impact as much as possible.

Los amantes de los animales y de los caballos en particular, no quedarán decepcionados por las Crêtes Préardennaises! Descubra un edificio histórico único en Francia, el Relais de Poste aux Chevaux de Launois-sur-Vence, un verdadero testigo en un estado de conservación excepcional, de la época de las diligencias y de los carruajes de correo! Pero también muchas actividades, ya sea para dar un paseo a caballo, con un burro o al ritmo del caballo de tiro de las Ardenas: Aux Sabots de Vents : Una verdadera escuela de equitación, no dude en ponerse en contacto con Mme Bourtembourg para dar un agradable paseo cerca de Chuffilly-Roche, ya sea en carruaje o a caballo. Lecciones, cursos, paseos de treinta minutos a un día completo, pero también acampadas en la granja, la posibilidad de pasar noches insólitas, ¡en la paja o en un país de las hadas! Les Sabots du Relais : Con el objetivo de salvaguardar y promover el caballo de tiro de las Ardenas, esta asociación se ha instalado en el Relais y ofrece varias actividades a lo largo del año, así como paseos en carruaje Con el fin de preservar el patrimonio directamente vinculado a la Oficina de Correos, la asociación solicita donaciones para restaurar dos antiguos vehículos tirados por caballos Puede encontrarlos en sus oficinas del Relais de Poste en Launois durante cada evento organizado, el primer viernes de cada mes durante los Mercados de Productores Locales y el segundo domingo de cada mes durante la Feria de Antigüedades y Brocantes. Un burro en las Ardenas: el Sr. Crametz le ofrece paseos acompañados de burros, un animal de carácter apacible y amistoso. Y si lo que busca es una noche insólita cerca de la naturaleza, M. Crametz le propone una desconexión total en su Cabane, un pequeño remanso de paz situado en plena naturaleza, junto a un arroyo. Au Rythme d’Arduinna: La Sra. De Lange es una auténtica entusiasta del caballo de tiro de las Ardenas, ofrece inusuales pernoctaciones en una caravana gitana y paseos en carruaje. También está comprometida con el medio ambiente y se preocupa por reducir al máximo su impacto ambiental.

Als Tier- und Pferdeliebhaber im Besonderen werden Sie von den Crêtes Préardennaises nicht enttäuscht sein!Finden Sie ein in Frankreich einzigartiges historisches Gebäude, das Relais de Poste aux Chevaux in Launois-sur-Vence , das in einem außergewöhnlich guten Erhaltungszustand von der Zeit der Postkutschen und der Malle-poste zeugt! Aber auch viele andere Aktivitäten, sei es ein Ausritt zu Pferd, mit einem Esel oder im Schritt des Ardenner Zugpferds: Aux Sabots de Vents : Eine echte Reitschule. Zögern Sie nicht, Frau Bourtembourg zu kontaktieren, um einen schönen Ausflug auf der Seite von Chuffilly-Roche zu machen, sei es in der Kutsche oder zu Pferd. Kurse, Praktika, Ausritte von 30 Minuten bis zu einem ganzen Tag, aber auch ein Campingplatz auf dem Bauernhof, die Möglichkeit, ungewöhnliche Nächte zu verbringen, sei es im Stroh oder in einer märchenhaften Kerterre! Les Sabots du Relais: Da es diesem Verein am Herzen liegt, das Ardenner Zugpferd zu schützen und aufzuwerten, hat er sich im Relais niedergelassen und bietet das ganze Jahr über mehrere Veranstaltungen, aber auch Kutschfahrten an! Um das Kulturerbe in direkter Verbindung mit dem Relais de Poste zu erhalten, ruft der Verein zu Spenden auf, um zwei alte Pferdefuhrwerke zu restaurieren! Sie können sie während ihrer Sprechstunden im Postrelais von Launois bei jeder organisierten Veranstaltung antreffen, am ersten Freitag jedes Monats bei den Märkten der Landwirte und am zweiten Sonntag des Monats bei der Antiquitäten- und Trödelmesse. Ein Esel in den Ardennen: Herr Crametz bietet Ihnen Spaziergänge in Begleitung von Eseln an, einem Tier mit einem sanften und freundlichen Charakter. Und wenn Sie eine ungewöhnliche Übernachtung in unmittelbarer Nähe zur Natur suchen, bietet Ihnen M. Crametz die Möglichkeit, in seinem Cab’Âne, einer kleinen Oase des Friedens inmitten der Natur an einem Bachlauf, völlig abzuschalten. Au Rythme d’Arduinna: Frau De Lange ist eine echte Liebhaberin des Ardenner Zugpferdes. Sie bietet ungewöhnliche Übernachtungen im Zigeunerwagen und Kutschfahrten an. Sie ist auch eine engagierte Umweltschützerin, die darauf bedacht ist, ihre Umweltauswirkungen so weit wie möglich zu reduzieren.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme