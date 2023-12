Ateliers de Noël de l’OACP 1, rue cécilia Gazagnaire Launois-sur-Vence, 9 décembre 2023, Launois-sur-Vence.

Launois-sur-Vence Ardennes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-09

fin : 2023-12-09

L’Office d’Animation des Crêtes Préardennaises vous propose des ateliers créatifs sur le thème de Noël- 02/12 -> Conception de carte de Noël (tarif 2€)/ concours de puzzle (8€)- 09/12 ->fabrication savon de Noël (tarif 5€)- 6/12 et 17/12 -> Présence sur le relais du père-Noël- 13/12 -> sortie au marché de Noël de Charleville-Mézières (2€)- Escape game de Noël (2€) au domaine de la vénerie Plus d’informations et réservations par mail et par téléphone.

L’Office d’Animation des Crêtes Préardennaises vous propose des ateliers créatifs sur le thème de Noël- 02/12 -> Conception de carte de Noël (tarif 2€)/ concours de puzzle (8€)- 09/12 ->fabrication savon de Noël (tarif 5€)- 6/12 et 17/12 -> Présence sur le relais du père-Noël- 13/12 -> sortie au marché de Noël de Charleville-Mézières (2€)- Escape game de Noël (2€) au domaine de la vénerie Plus d’informations et réservations par mail et par téléphone

.

1, rue cécilia Gazagnaire

Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est



Mise à jour le 2023-12-01 par Ardennes Tourisme