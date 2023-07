Dans les Crêtes, sur l’eau 1, rue Cécilia Gazagnaire Launois-sur-Vence, 12 juillet 2023, Launois-sur-Vence.

Launois-sur-Vence,Ardennes

Parmi la multitude de paysages qui composent les Crêtes, on trouve la vallée de l’Aisne qui vient de Vouziers et part en direction de Rethel.Reconnue pour sa richesse écologique exceptionnelle, son cours tortueux bordé d’une nature sauvage est l’endroit parfait pour faire une belle balade en canoë. Voici qui contacter pour louer des canoës : Les canoës de Mery : M. et Mme. Lancinot vous proposent d’adapter la durée de la descente à votre envie. Ils vous offrent aussi la possibilité de faire une étape barbecue et/ou bivouac sur une plaine dédiée sur le bord de l’Aisne, vous arrivez et tout est installé, il n’y a plus qu’à allumer le feu et à savourer viandes et autres produits locaux !Sud Ardennes Canoës : De Vouziers à Rethel, vous pouvez les contacter pour organiser votre descente de l’Aisne..

1, rue Cécilia Gazagnaire

Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est



Amongst the multitude of landscapes that make up the Crêtes, there is the Aisne valley which comes from Vouziers and leaves in the direction of Rethel. Recognised for its exceptional ecological richness, its winding course bordered by wild nature is the perfect place for a beautiful canoe trip. Here is who to contact to rent canoes : Les canoës de Mery : Mr. and Mrs. Lancinot propose you to adapt the duration of the descent to your desire. They also offer you the possibility to make a barbecue and/or bivouac stop on a dedicated plain on the banks of the Aisne, you arrive and everything is set up, all you have to do is light the fire and enjoy the meat and other local products ! Sud Ardennes Canoës : From Vouziers to Rethel, you can contact them to organize your descent of the Aisne.

Entre la multitud de paisajes que componen las Crêtes, el valle del Aisne, que viene de Vouziers y sale en dirección a Rethel, es conocido por su excepcional riqueza ecológica, y su curso sinuoso, bordeado de naturaleza salvaje, es el lugar perfecto para un hermoso viaje en canoa. He aquí a quién dirigirse para alquilar canoas: Les canoës de Mery: El Sr. y la Sra. Lancinot le ofrecen adaptar la duración del descenso a su deseo. También le ofrecen la posibilidad de hacer una barbacoa y/o una parada de vivac en una llanura dedicada a ello a orillas del Aisne, usted llega y todo está preparado, ¡sólo tiene que encender el fuego y disfrutar de la carne y otros productos locales! Sud Ardennes Canoës : De Vouziers a Rethel, puede ponerse en contacto con ellos para organizar su viaje por el Aisne.

Unter den zahlreichen Landschaften, die die Crêtes bilden, befindet sich auch das Tal der Aisne, das von Vouziers kommt und in Richtung Rethel verläuft. Es ist für seinen außergewöhnlichen ökologischen Reichtum bekannt und sein gewundener Verlauf, der von einer wilden Natur gesäumt wird, ist der perfekte Ort für eine schöne Kanutour. Hier erfahren Sie, wo Sie Kanus mieten können: Les canoës de Mery: Herr und Frau Lancinot bieten Ihnen an, die Dauer der Kanufahrt Ihren Wünschen anzupassen. Sie bieten Ihnen auch die Möglichkeit, einen Grill- und/oder Biwakstopp auf einer speziellen Ebene am Ufer der Aisne einzulegen. Sie kommen an und alles ist aufgebaut, Sie müssen nur noch das Feuer anzünden und Fleisch und andere lokale Produkte genießen!Sud Ardennes Canoës: Von Vouziers bis Rethel können Sie sie kontaktieren, um Ihre Kanutour auf der Aisne zu organisieren.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme