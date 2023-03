Découverte du métier de bijoutier joaillier 1 rue Cabirol Narbonne, 28 mars 2023, Narbonne.

Découverte du métier de bijoutier joaillier 28 mars – 2 avril 1 rue Cabirol Narbonne

Dates & Horaires

L’atelier est ouvert au public, enfants et adultes.

Entrée libre du mardi 28 mars au samedi 1 avril.

Ouvert sur rendez-vous le dimanche 2 avril.

Présentation

Les bijoux naissent de mes expériences esthétiques ressenties sur le territoire méditerranéen. J’étudie leur forme, leur matière, j’analyse le jeu des ombres et des lumières. Je recherche le beau, le beau comme une valeur commune qui offre alors aux bijoux l’intemporalité.

Tous les bijoux sont réalisés en or, la matière naturelle la plus précieuse, celle qui défie les Hommes par sa perfection et son immortalité. Mais pas n’importe quel or, seulement l’or éthique, l’or labellisé Fairmined, celui dont on peut être fier, extrait et tracé suivant une charte de valeurs responsables.

Convaincue de ces fondamentaux, du beau et du bien, fière de ma culture, la Méditerranée, je vous invite à découvrir mon atelier, empreint des couleurs et des matières du Sud, mes procédés de fabrication, mes collections de bijoux en or éthique pour femme, enfant et homme. C’est une invitation pour un moment privilégié, intime, d’une rencontre avec l’art et l’artisan. C’est votre rendez-vous avec le beau et le bien, et votre fierté de choisir l’or éthique comme nouvelle valeur du luxe véritable.

Programme pour les JEMA

Explication de l’ensemble des outils, et des procédés de fabrication des bijoux.

Explication de la provenance de l’or, et ses caractéristiques.

Démonstrations possibles : fonte de l’or, laminage de l’or.

1 rue Cabirol Narbonne 1 rue Cabirol Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.carolechiotasso.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0468758526 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T10:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Bijoutier joaillier

Carole Chiotasso