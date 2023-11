Inauguration Artichaut Association 1 rue Bréchimbault Moulins, 1 décembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

Inauguration de l’atelier boutique de l’association Artichaut avec exposition de deux artistes de la région.

2023-12-01 18:00:00 fin : 2023-12-01 22:00:00. .

1 rue Bréchimbault

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Inauguration of the Artichaut association’s boutique workshop, with an exhibition by two local artists

Inauguración del taller boutique de la asociación Artichaut, con una exposición de dos artistas locales

Einweihung des Boutique-Ateliers des Vereins Artichaut mit einer Ausstellung von zwei Künstlern aus der Region

