Mois du Multimédia : Tournoi de jeu vidéo « Taiko no tatsujin » 1 Rue Bourg aux Moines Vitré Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré Mois du Multimédia : Tournoi de jeu vidéo « Taiko no tatsujin » 1 Rue Bourg aux Moines Vitré, 4 octobre 2023, Vitré. Vitré,Ille-et-Vilaine .

2023-10-04 fin : 2023-10-28 . .

1 Rue Bourg aux Moines Médiathèque de Vitré

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-09-23 par OT – VITRE Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu 1 Rue Bourg aux Moines Adresse 1 Rue Bourg aux Moines Médiathèque de Vitré Ville Vitré Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville 1 Rue Bourg aux Moines Vitré latitude longitude 48.1229174;-1.2150214

1 Rue Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre/