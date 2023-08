EXPOSITION ALAIN KIEFFER 1 rue Beau Séjour Montpellier, 4 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Ne manquez pas l’exposition « Alain KIEFFER », du 04 septembre au 31 décembre 2023 au musée d’Art Brut à Montpellier..

2023-09-04 10:00:00 fin : 2023-12-31 18:00:00. EUR.

1 rue Beau Séjour

Montpellier 34090 Hérault Occitanie



Don’t miss the « Alain KIEFFER » exhibition, from September 04 to December 31 2023 at the Musée d’Art Brut in Montpellier.

No se pierda la exposición « Alain KIEFFER », del 4 de septiembre al 31 de diciembre de 2023 en el Museo de Arte Bruto de Montpellier.

Verpassen Sie nicht die Ausstellung « Alain KIEFFER », vom 04. September bis zum 31. Dezember 2023 im Musée d’Art Brut in Montpellier.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT MONTPELLIER