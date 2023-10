Café-rencontre avec les agents France services 1 Rue Augustin Chaho Saint-Jean-de-Luz, 2 octobre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Venez à la rencontre des agents France services et, autour d’un café, échangez avec elles sur les démarches d’arnaques et de fraudes : comment les détecter, comment s’en prémunir.

Dans le cadre des portes ouvertes de France services..

2023-10-02 fin : 2023-10-02 . .

1 Rue Augustin Chaho

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the France services agents and, over a coffee, talk to them about scams and fraud: how to detect them, how to protect yourself.

As part of the France Services Open House.

Venga a conocer al personal de los servicios de Francia y, tomando un café, hable con ellos sobre estafas y fraudes: cómo detectarlos, cómo protegerse.

En el marco de las jornadas de puertas abiertas de France Services.

Treffen Sie die Mitarbeiter von France Services und tauschen Sie sich bei einem Kaffee mit ihnen über Betrugsversuche aus: Wie kann man sie erkennen und wie kann man sich dagegen schützen?

Im Rahmen des Tags der offenen Tür von France services.

Mise à jour le 2023-09-29 par Office de Tourisme Pays Basque