Concert : Albin de la Simone 1 rue Aragon Portes-lès-Valence, 23 novembre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

On l’avait laissé sans voix, en 2021, le temps d’un album instrumental baptisé Happy end..

2023-11-23 20:00:00 fin : 2023-11-23 . EUR.

1 rue Aragon BP 47

Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We left him speechless in 2021 with an instrumental album called Happy End.

Le dejamos sin palabras en 2021 con un álbum instrumental titulado Happy End.

Wir hatten ihn 2021 mit einem Instrumentalalbum namens Happy End sprachlos gemacht.

Mise à jour le 2023-06-15 par Valence Romans Tourisme