PRU JOLIOT CURIE : DIALOGUE ITINÉRANT Samedi 25 février, 14h00 1 rue Arago

Une démarche participative menée par Bordeaux Métropole, est en cours près de chez vous

Une démarche participative menée par Bordeaux Métropole, est en cours près de chez vous pour le réaménagement des espaces publics (place, placettes, rues, squares…) à Floirac, Cenon et Bordeaux dans le cadre du Projet de Renouvellement Urbain Joliot Curie. L’équipe de sociologue de Repérage Urbain organise cette nouvelle phase de concertation et d’information.

Rendez-vous samedi 25 février pour participez au dialogue itinérant : “De l’estacade à la voie Eymet”

?Départ 14h00 devant l’école Camille Maumey, 1 rue Arago à Cenon

?Arrivée 17h15 sur la place Hilaire Saura, près de l’ancien restaurant Carmen à Floirac suivi d’une collation

Ce dialogue itinérant abordera particulièrement les transformations des grands axes ferroviaires et routiers dans le quartier. Le dialogue itinérant passera notamment par l’intérieur de l’Estacade pour parler de l’aménagement de la future voie verte. L’apaisement des boulevards Joliot Curie et de l’Entre-Deux-Mers sera aussi présenté. Enfin, le parcours se terminera en marchant le long de la voie Eymet pour discuter de son projet d’aménagement.

A la fin du parcours, un temps d’échange convivial aura lieu place Hilaire Saura, autour d’une collation.

Pour savoir plus, rendez-vous sur le formulaire en ligne : inscription-dialogues.fr

La participation aux dialogues est gratuite et l’inscription en ligne conseillée.

Pour connaitre tous les projets du PRU à côté de chez vous, consultez la carte participative du projet : prujoliotcurie.debatomap.fr



