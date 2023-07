VISITE NOCTURNE : SUR LES PAS D’ANTOINE CRISTAL 1 rue Antoine Cristal Parnay, 28 juillet 2023, Parnay.

Parnay,Maine-et-Loire

Balade à la nuit tombée, à travers les vignes et dégustation de la cuvée du Clos d’Entre les Murs dans le célèbre Clos, sur les pas de son illustre propriétaire Antoine Cristal..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . EUR.

1 rue Antoine Cristal

Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Stroll through the vineyards at nightfall, and taste the Clos d’Entre les Murs cuvée in the famous Clos, in the footsteps of its illustrious owner Antoine Cristal.

Recorra los viñedos al anochecer y deguste la cuvée Clos d’Entre les Murs en el famoso Clos, siguiendo los pasos de su ilustre propietario Antoine Cristal.

Spaziergang bei Einbruch der Dunkelheit durch die Weinberge und Verkostung der Cuvée des Clos d’Entre les Murs im berühmten Clos, auf den Spuren seines illustren Besitzers Antoine Cristal.

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire