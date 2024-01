Marché de la bière et des saveurs allemandes 1 Rue Anna Beillot Ambazac, samedi 16 mars 2024.

Ambazac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16 21:00:00

Vente de produits venant de Moyenne Franconie : bières, spécialités de Pâques, bretzels, saucisses de Nüremberg et autres spécialités allemandes. Présence de producteurs et artisans locaux.

1 Rue Anna Beillot Espace Mont Gerbassou

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-02 par OT Monts du Limousin