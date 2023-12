Fête du cochon – Repas dansant et gastronomie paysanne 1 Rue Anna Beillot Ambazac, 3 février 2024, Ambazac.

Ambazac Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03 23:30:00

Selon une tradition bien établie Lou Gerbassou propose tous les ans avant mardi gras un RDV inédit de gastronomie régionale : la fête du cochon. Cette soirée permet de revivre avec ses amis l’atmosphère bonne enfant du copieux repas qui suivait la tuerie du cochon dans la campagne limousine. Au menu : cochonnailles, boudins, plats divers mitonnés par les cuisinières de Lou Gerbassou. Les ménétriers et danseurs du groupe animent cette soirée festive et Stéphane Villard encourage les convives à danser. Une soirée de partage gastronomique et conviviale pour rendre visible cette tradition paysanne. Le savez-vous : dans le cochon tout est bon ! Réservez vite ! Toute annulation le jour de la manifestation est redevable d’une somme forfaitaire de 10 €..

EUR.

1 Rue Anna Beillot Espace Mont Gerbassou – Salle Molière

Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Monts du Limousin