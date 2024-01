Conférence – De Bernard Rio : La lumière des siècles 1 Rue Andreï Sakharov Quimperlé, vendredi 16 février 2024.

Début : 2024-02-16 18:00:00

fin : 2024-02-16

La lumière des siècles : l’art et l’histoire dans les vitraux de Bretagne

Après avoir exploré et exploité les sablières et la statuaire des églises de Bretagne, Bernard Rio propose une approche inédite de l’histoire et du légendaire à travers les vitraux des sanctuaires bretons. Il nous fait découvrir une masse documentaire et artistique exceptionnelle.

D’une part, ce thème permet une illustration graphique originale et haute en couleurs. D’autre part, il existe dans les vitraux des chapelles et églises de Bretagne des scènes hors du commun.

L’histoire des rois et des ducs de Bretagne, la mythologie et le légendaire arthurien, le folklore des contes et légendes et son bestiaire fantastique (ankou, sirènes, dragons), et bien entendu la vie des saints avec les miracles et les épisodes merveilleux, par exemple la vie de Salaun ar Foll, les ânes de saint Suliac, le loup de saint Envel, le dragon de saint Armel… mais aussi la représentation de saint Patrick dans l’église des Irlandais à Nantes ou celle du roi Arthur devenu saint sur l’île aux Moines.

Sur réservation en ligne ou à l’Office de Tourisme.

1 Rue Andreï Sakharov Salle du conseil, Quimperlé Communauté

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne



