Exposition photo : mon arbre remarquable 1 Rue Alphonse Daudet Bergerac, 2 octobre 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Une exposition sur le thème « mon arbre remarquable » se tient au centre social Germaine Tillion , du 02 au 07 octobre.

Au horaires d’ouverture du centre social..

2023-10-02 fin : 2023-10-07 . .

1 Rue Alphonse Daudet Centre social Germaine Tillion

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An exhibition on the theme of « My remarkable tree » is being held at the Germaine Tillion social center from October 02 to 07.

During opening hours.

Del 2 al 7 de octubre se celebra en el centro social Germaine Tillion una exposición sobre el tema « Mi árbol admirable ».

Durante el horario de apertura del centro.

Eine Ausstellung zum Thema « Mein bemerkenswerter Baum » findet vom 02. bis 07. Oktober im Sozialzentrum Germaine Tillion statt.

Während der Öffnungszeiten des Sozialzentrums.

Mise à jour le 2023-09-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides