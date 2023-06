Derrière la porte des villas : la villa Lamothe d’Incamps 1 Rue Alfred de Vigny Pau, 7 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

La villa Lamothe d’Incamps est un exemple significatif d’une villa paloise du début du 20e siècle, avec notamment un rare exemple d’écuries conservées.

Durée : 1h30

RDV 1 avenue Alfred de Vigny

Inscription obligatoire – places limitées.

1 Rue Alfred de Vigny

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Villa Lamothe d?Incamps is a significant example of an early 20th-century villa in Pau, including a rare example of preserved stables.

Duration: 1h30

RDV 1 avenue Alfred de Vigny

Registration required – places limited

La Villa Lamothe d’Incamps es un ejemplo significativo de villa de principios del siglo XX en Pau, con un raro ejemplo de establos conservados.

Duración: 1h30

RDV 1 avenida Alfred de Vigny

Inscripción obligatoria – plazas limitadas

Die Villa Lamothe d?Incamps ist ein bedeutendes Beispiel einer Palais-Villa aus dem frühen 20. Jahrhundert, einschließlich eines seltenen Beispiels für erhaltene Stallungen.

Dauer: 1,5 Std

RDV 1 avenue Alfred de Vigny

Anmeldung erforderlich – begrenzte Plätze

