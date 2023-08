Apéro So Clicquot 1 Rue Albert Thomas Reims, 10 août 2023, Reims.

Reims,Marne

Durant tout le mois d’août le Café Clicquot prolonge son ouverture au public jusqu’à 21h30 les jeudis, vendredis et samedis soirs.

Venez déguster un plateau de charcuteries et fromages et savourer un verre de champagne ou un cocktail..

2023-08-10 fin : 2023-08-12 21:30:00. .

1 Rue Albert Thomas Café Clicquot

Reims 51100 Marne Grand Est



Throughout August, Café Clicquot will be open to the public until 9:30pm on Thursday, Friday and Saturday evenings.

Enjoy a charcuterie and cheese platter, a glass of champagne or a cocktail.

Durante todo el mes de agosto, el Café Clicquot estará abierto al público hasta las 21.30 h los jueves, viernes y sábados por la noche.

Venga a degustar una tabla de embutidos y quesos, una copa de champán o un cóctel.

Während des gesamten Monats August verlängert das Café Clicquot seine Öffnungszeiten für das Publikum donnerstags, freitags und samstags bis 21.30 Uhr.

Genießen Sie eine Wurst- und Käseplatte und lassen Sie sich ein Glas Champagner oder einen Cocktail schmecken.

Mise à jour le 2023-08-21 par ADT de la Marne