Théâtre : « Le Dindon » de Georges Feydeau 1 Rue Albert Dubosc Sainte-Adresse, 16 décembre 2023, Sainte-Adresse.

Sainte-Adresse,Seine-Maritime

L’ARéCRé vous propose une comédie musicale, ‘Le Dindon’, de Georges Feydeau, Samedi 16 décembre à 20h30 à l’Orangerie.

Célèbre comédie dont le rythme vif, l’enchaînement des scènes, la succession des personnages, les rebondissements et les situations cocasses déclenchent l’hilarité.

L’adultère en est le thème principal, les mensonges et les tromperies révèlent la lâcheté, l’orgueil, la mesquinerie et la naïveté des personnages. Ceux-ci sont pathétiques car ils croient à la légitimité de leurs actes. L’action se déroule dans des salons bourgeois et dans un hôtel. Le décor est minimaliste, il permet juste de caractériser ces lieux.

Tarifs :

– Adulte : 8€

– Enfant (-12 ans) : 5€

Rendez-vous à la salle de l’Orangerie.

1 Rue Albert Dubosc Mairie de Sainte-Adresse

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie



L’ARéCRé presents a musical comedy, ‘Le Dindon’, by Georges Feydeau, Saturday December 16 at 8.30pm at the Orangerie.

A famous comedy whose lively pace, succession of scenes, succession of characters, twists and turns and comical situations trigger hilarity.

Adultery is the main theme, and the lies and deceptions reveal the cowardice, pride, pettiness and naivety of the characters. The characters are pathetic because they believe in the legitimacy of their actions. The action takes place in bourgeois salons and a hotel. The decor is minimalist, just enough to characterize the setting.

Price :

– Adults: 8?

– Children (under 12): 5?

Meet at the Salle de l’Orangerie

L’ARéCRé le propone una comedia musical, « Le Dindon », de Georges Feydeau, el sábado 16 de diciembre a las 20:30 h en la Orangerie.

Una famosa comedia cuyo ritmo trepidante, sucesión de escenas, sucesión de personajes, giros y situaciones cómicas son desternillantes.

El adulterio es el tema principal, y las mentiras y engaños revelan la cobardía, el orgullo, la mezquindad y la ingenuidad de los personajes. Son patéticos porque creen en la legitimidad de sus actos. La acción se desarrolla en salones burgueses y en un hotel. La decoración es minimalista, lo justo para caracterizar el escenario.

Entradas :

– Adultos: 8?

– Niños (menores de 12 años): 5

Encuentro en la Salle de l’Orangerie

L’ARéCRé bietet Ihnen eine musikalische Komödie, ‘Le Dindon’ von Georges Feydeau, am Samstag, den 16. Dezember um 20.30 Uhr in der Orangerie.

Eine berühmte Komödie, deren lebhafter Rhythmus, die Abfolge der Szenen, die Aufeinanderfolge der Figuren, die Wendungen und komischen Situationen Heiterkeit auslösen.

Das Hauptthema ist Ehebruch, und die Lügen und Täuschungen enthüllen die Feigheit, den Stolz, die Kleinlichkeit und die Naivität der Figuren. Diese sind pathetisch, weil sie an die Legitimität ihrer Handlungen glauben. Die Handlung findet in bürgerlichen Salons und in einem Hotel statt. Das Bühnenbild ist minimalistisch und dient lediglich der Charakterisierung dieser Orte.

Eintrittspreise:

– Erwachsene: 8?

– Kinder (-12 Jahre): 5?

Treffpunkt: Saal der Orangerie

