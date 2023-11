Atelier participatif ‘Jardinage durable et zéro déchets’ 1 Rue Albert Dubosc Sainte-Adresse, 23 novembre 2023, Sainte-Adresse.

Sainte-Adresse,Seine-Maritime

Ludovic Auger (Chargé de conseils en jardinage durable zéro déchets – Le Havre Seine Métropole) vous propose un atelier participatif sur le ‘Jardinage durable zéro déchets’, le 23 novembre 2023 à 18h, dans les salons d’Honneur de la Mairie de Sainte Adresse.

Au programme :

– comment et quand tailler ses végétaux

– comment recycler ses végétaux

– conseils et astuces autour du jardinage et du compostage.

1 Rue Albert Dubosc Mairie de Sainte-Adresse

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie



Ludovic Auger (Le Havre Seine Métropole’s sustainable zero waste gardening consultant) invites you to a participatory workshop on ‘Sustainable zero waste gardening’, on November 23, 2023 at 6pm, in the salons d’Honneur of the Sainte Adresse Town Hall.

The program includes

– how and when to prune plants

– how to recycle plants

– tips and tricks on gardening and composting

Ludovic Auger (Asesor de Jardinería Sostenible Residuo Cero de Le Havre Seine Métropole) organiza un taller participativo sobre « Jardinería Sostenible Residuo Cero », el 23 de noviembre de 2023 a las 18:00 horas, en los Salones de Honor del Ayuntamiento de Sainte Adresse.

En el programa

– cómo y cuándo podar las plantas

– cómo reciclar las plantas

– consejos y trucos sobre jardinería y compostaje

Ludovic Auger (Chargé de conseils en jardinage durable zéro déchets – Le Havre Seine Métropole) bietet Ihnen am 23. November 2023 um 18 Uhr in den Salons d’Honneur des Rathauses von Sainte Adresse einen partizipativen Workshop zum Thema « Jardinage durable zéro déchets » an.

Auf dem Programm steht Folgendes:

– wie und wann man seine Pflanzen beschneidet

– wie man seine Pflanzen recycelt

– tipps und Tricks rund um Gartenarbeit und Kompostierung

