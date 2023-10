Atelier Jardin Partagé des 4 Saisons 1 rue Albert 1er Arcachon, 11 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Venez participer à la culture et l’entretien du jardin partagé du Centre Social, et profiter des conseils

de Caroline, experte en permaculture.

Gratuit. Sur inscription.

Centre Social.

2023-10-11 fin : 2023-10-11 15:30:00. .

1 rue Albert 1er Centre Social

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the cultivation and maintenance of the Centre Social?s shared garden, and benefit from the advice of

from permaculture expert Caroline.

Free admission. Registration required.

Social Center

Venga y participe en el cultivo y mantenimiento del huerto compartido del Centro Social, y benefíciese de los consejos de

de la experta en permacultura Caroline.

Entrada gratuita. Inscripción obligatoria.

Centro Social

Beteiligen Sie sich am Anbau und an der Pflege des Gemeinschaftsgartens des Sozialzentrums und profitieren Sie von den Ratschlägen von

von Caroline, einer Expertin für Permakultur.

Die Teilnahme ist kostenlos. Es ist eine Anmeldung erforderlich.

Soziales Zentrum

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Arcachon