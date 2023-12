Exposition : Le laboratoire de la bande-dessinée 1 rte de Pionnat Ajain, 8 janvier 2024, Ajain.

Ajain Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-08

fin : 2024-02-09

Exposition interactive pour les enfants à partir de 8 ans qui permet de comprendre de manière simple et ludique les codes et le vocabulaire de la bande dessinée.

Exposition prêtée par la BD de Creuse..

1 rte de Pionnat Biblioposte

Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Grand Guéret