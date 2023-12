Dédicace Ghislain Bonnet « Germain des Loups » 1 rte de Pionnat Ajain, 1 décembre 2023, Ajain.

Ajain,Creuse

Ghislain Bonnet présentera au public son dernier livre « Germain des Loups » qui vient de paraître et dans lequel il retrace la vis de Germain Fourneron, figure locale qui nous a quitté en 2008 et qui est à l’origine de la création du parc des Loups de Chabrières.

Mini expo avec photos d’archives..

1 rte de Pionnat Bibliothèque

Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Ghislain Bonnet will present his latest book, « Germain des Loups », in which he retraces the life of Germain Fourneron, a local figure who left us in 2008 and was behind the creation of the Chabrières Wolf Park.

Mini exhibition with archive photos.

Ghislain Bonnet presentará su último libro, « Germain des Loups », que acaba de publicarse y en el que recorre la vida de Germain Fourneron, figura local fallecida en 2008 y artífice de la creación del Parque de los Lobos de Chabrières.

Mini exposición con fotos de archivo.

Ghislain Bonnet wird der Öffentlichkeit sein neuestes Buch « Germain des Loups » vorstellen, das soeben erschienen ist und in dem er das Leben von Germain Fourneron nachzeichnet, einer lokalen Persönlichkeit, die uns 2008 verlassen hat und die die Gründung des Wolfsparks von Chabrières initiiert hat.

Mini-Ausstellung mit Archivfotos.

