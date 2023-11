Mission Père-Noël 1 Rte de Pionnat Ajain, 1 décembre 2023, Ajain.

Ajain,Creuse

Mission Père-Noël : viens déposer et envoyer ta lettre au Père-Noël, direction le Pôle Nord !

Accueil chocolat chaud, dessin au Père-Noël, inauguration de la boîte aux lettres du Père-Noël.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

1 Rte de Pionnat Bibliothèque

Ajain 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mission Père-Noël: drop off your letter to Santa and head for the North Pole!

Hot chocolate reception, Santa’s drawing, inauguration of Santa’s letterbox

Misión Père-Noël: ¡venga a dejar su carta a Papá Noel y diríjase al Polo Norte!

Recepción con chocolate caliente, sorteo de Papá Noel, inauguración del buzón de Papá Noel

Mission Weihnachtsmann: Komm, gib deinen Brief an den Weihnachtsmann ab und schicke ihn ab, Richtung Nordpol!

Empfang heiße Schokolade, Zeichnung an den Weihnachtsmann, Einweihung des Briefkastens des Weihnachtsmanns

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Grand Guéret