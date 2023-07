La ferme des Domoiselles 1, route nationale Dom-le-Mesnil, 12 juillet 2023, Dom-le-Mesnil.

Dom-le-Mesnil,Ardennes

La ferme des DOMOISELLES a été créée en 2020 par Azéline et Johan sur la commune de DOM-LE-MESNIL. Le couple élève une quarantaine de chèvres de Lorraine. Cette race, autrefois menacée, est importante au yeux du couple qui en fait régulièrement les éloges : bonne génétique laitière, chèvre rustique et régionale, bonne adaptation au climat ardennais.Avec leur troupeau, les exploitants produisent du lait qu’ils transforment sur place en fromages, yaourts ou glace de chèvre.Ces produits sont vendus directement à la ferme, et agrémentent aussi les préparations des artisans alentours (boulangeries, pizzerias). Le couple participe à de nombreuses manifestations Ardennaises, participant ainsi au développement du territoire.Depuis 2022, la ferme est ouverte au public et propose tout au long de l’année des visites guidées pour les familles mais également des accueils personnalisés pour les structures professionnelles..

1, route nationale

Dom-le-Mesnil 08160 Ardennes Grand Est



The DOMOISELLES farm was created in 2020 by Azéline and Johan in the commune of DOM-LE-MESNIL. The couple raise around forty Lorraine goats. This formerly endangered breed is important to the couple, who regularly praise it for its good dairy genetics, hardy regional goat, and good adaptation to the Ardennes climate.With their herd, the farmers produce milk which they transform on site into goat cheese, yoghurt or ice cream.These products are sold directly from the farm, and also enhance the preparations of local artisans (bakeries, pizzerias). Since 2022, the farm has been open to the public, offering guided tours for families throughout the year, as well as personalized visits for professional structures.

La granja DOMOISELLES fue creada en 2020 por Azéline y Johan en el municipio de DOM-LE-MESNIL. La pareja cría unas cuarenta cabras de raza Lorena. Esta raza, antes en peligro de extinción, es importante para la pareja, que la elogia regularmente por su buena genética lechera, su rusticidad regional y su buena adaptación al clima de las Ardenas.Con su rebaño, los ganaderos producen leche que transforman in situ en queso de leche de cabra, yogur o helado.Estos productos se venden directamente desde la granja, y también realzan las preparaciones de los artesanos locales (panaderías, pizzerías). Desde 2022, la granja está abierta al público y ofrece visitas guiadas para familias durante todo el año, así como visitas personalizadas para organizaciones profesionales.

Die Ferme des DOMOISELLES wurde 2020 von Azéline und Johan in der Gemeinde DOM-LE-MESNIL gegründet. Das Paar züchtet etwa 40 Lothringer Ziegen. Diese einst bedrohte Rasse ist dem Paar wichtig und wird regelmäßig gelobt: gute Milchgenetik, rustikale und regionale Ziege, gute Anpassung an das Klima der Ardennen.Mit ihrer Herde produzieren die Landwirte Milch, die sie vor Ort zu Käse, Joghurt oder Ziegeneis verarbeiten.Diese Produkte werden direkt auf dem Hof verkauft und verfeinern auch die Zubereitungen der umliegenden Handwerker (Bäckereien, Pizzerien). Seit 2022 ist der Hof für die Öffentlichkeit zugänglich und bietet das ganze Jahr über Führungen für Familien, aber auch individuelle Betreuung für professionelle Einrichtungen an.

