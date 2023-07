Visite guidée exploitation familiale : Le ferme des Domoiselles 1, route Nationale Dom-le-Mesnil, 15 juillet 2023, Dom-le-Mesnil.

Dom-le-Mesnil,Ardennes

Venez à la rencontre de nos malicieuses chèvres de Lorraine, et découvrez notre exploitation familiale le temps d’une visite guidée de 2h pour petits et grands.Au programme :- le fonctionnement de la salle de traite- rencontre et interactions avec nos animaux – information sur le cycle du lait et la transformation fromagèreet évidemment dégustation de nos produits !.

2023-07-15 fin : 2023-09-01 . EUR.

1, route Nationale

Dom-le-Mesnil 08160 Ardennes Grand Est



Come and meet our mischievous Lorraine goats, and discover our family farm on a 2-hour guided tour for young and old alike. On the programme: – how the milking parlour works – meeting and interacting with our animals – information on the milk cycle and cheese processing – and, of course, a tasting of our products!

Venga a conocer a nuestras traviesas cabras Lorena y descubra nuestra granja familiar durante una visita guiada de 2 horas para grandes y pequeños. En el programa: – funcionamiento de la sala de ordeño – encuentro e interacción con nuestros animales – información sobre el ciclo de la leche y la elaboración del queso – y, por supuesto, ¡una degustación de nuestros productos!

Auf dem Programm stehen:- die Funktionsweise des Melkstandes- Begegnung und Interaktion mit unseren Tieren- Informationen über den Milchzyklus und die Käseverarbeitungund natürlich eine Kostprobe unserer Produkte!

