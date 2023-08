Excursion Culturelle à Arcachon 1 route du temple Arès, 10 octobre 2023, Arès.

Arès,Gironde

Départ d’Arès en covoiturage à 13h15.

Conférence au MA.AT par la Société Historique (SHAAPB) sur le thème « L’art des chasseurs en Europe au Paléolithique » par Jean-Michel Geneste, archéologue du paléolithique, conservateur général du patrimoine honoraire (Lascaux et Chauvet).

Public adulte – Gratuit..

2023-10-10

1 route du temple Parking de l’Espace Brémontier

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Departure from Arès by car pool at 1:15pm.

Conference at the MA.AT by the Société Historique (SHAAPB) on the theme « L?art des chasseurs en Europe au Paléolithique » by Jean-Michel Geneste, Paleolithic archaeologist, honorary general curator of heritage (Lascaux and Chauvet).

Adults – Free admission.

Salida de Arès en coche compartido a las 13.15 h.

Conferencia en el MA.AT a cargo de la Sociedad Histórica (SHAAPB) sobre el tema « El arte de los cazadores en Europa en el Paleolítico » por Jean-Michel Geneste, arqueólogo paleolítico, conservador general honorario del patrimonio (Lascaux y Chauvet).

Gratuito para adultos.

Abfahrt von Arès in Fahrgemeinschaften um 13:15 Uhr.

Vortrag im MA.AT von der Société Historique (SHAAPB) zum Thema « L?art des chasseurs en Europe au Paléolithique » von Jean-Michel Geneste, Archäologe des Paläolithikums, Generalkonservator des Kulturerbes ehrenhalber (Lascaux und Chauvet).

Erwachsenenpublikum – Kostenlos.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Arès