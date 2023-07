Méchoui agneau cochon 1 Route du Sorcier Les Eyzies Catégories d’Évènement: Dordogne

Les Eyzies Méchoui agneau cochon 1 Route du Sorcier Les Eyzies, 30 juillet 2023, Les Eyzies. Les Eyzies,Dordogne Soirée méchoui agneau avec DJ Jérôme..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . EUR.

1 Route du Sorcier O’bison

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lamb barbecue evening with DJ Jérôme. Noche de barbacoa de cordero con DJ Jérôme. Lamm-Mechoui-Abend mit DJ Jérôme. Mise à jour le 2023-07-14 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu 1 Route du Sorcier Adresse 1 Route du Sorcier O'bison Ville Les Eyzies Departement Dordogne Lieu Ville 1 Route du Sorcier Les Eyzies

1 Route du Sorcier Les Eyzies Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les eyzies/