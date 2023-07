Yoga Rando dans les dunes de Carteret 1 Route du Sémaphore Barneville-Carteret, 30 juillet 2023, Barneville-Carteret.

Barneville-Carteret,Manche

Venez découvrir le Cotentin autrement lors d’une matinée yoga randonnée. Nous marcherons dans les dunes pour rejoindre le lieu où nous ferons une séance de yoga Vinyasa.

Randonnée : environs 6kms et 160m de dénivelé positif

A prendre : chaussure de marche / rando, sac à dos avec de l’eau et un petit encas si besoin, un tapis, si vous n’avez pas dîtes le moi je vous en prêterai un (le tapis sera à porter)

Réservation nécessaire.

2023-07-30 09:00:00 fin : 2023-07-30 12:00:00. .

1 Route du Sémaphore Biville

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie



Come and discover the Cotentin in a different way during a morning of yoga hiking. We’ll walk through the dunes to reach the place where we’ll do a Vinyasa yoga session.

Hike: approx. 6kms and 160m ascent

What to bring: walking/hiking shoes, backpack with water and a small snack if needed, a mat (if you don’t have one, let me know and I’ll lend you one)

Reservation required

Ven a descubrir el Cotentin de una forma diferente durante una mañana de yoga a pie. Caminaremos por las dunas hasta llegar al lugar donde realizaremos una sesión de yoga Vinyasa.

Paseo: aprox. 6 km y 160 m de desnivel

Qué llevar: zapatos de senderismo, mochila con agua y un pequeño refrigerio si es necesario, una esterilla, si no tienes una, házmelo saber y te prestaré una (tendrás que llevar la esterilla)

Reserva obligatoria

Entdecken Sie die Cotentin auf eine andere Art und Weise bei einer morgendlichen Yogawanderung. Wir werden durch die Dünen wandern, um den Ort zu erreichen, an dem wir eine Vinyasa-Yogastunde abhalten werden.

Wanderung: ca. 6 km und 160 m positiver Höhenunterschied

Mitzubringen: Wanderschuhe, Rucksack mit Wasser und einem kleinen Snack, eine Matte, falls Sie keine haben, lassen Sie es mich wissen, ich leihe Ihnen eine (die Matte müssen Sie selbst tragen)

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche