Visite initiation Circuit Découverte – Domaine Abk6 1 route du Ménager, 1 janvier 2023, Claix.

Visite complète du domaine et dégustation d’un cognac de la propriété.

Au fil de la visite découvrez les processus de vinification et de la double distillation Charentaise ainsi que les secrets de vieillissement et d’assemblage dans nos propres chais..

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . EUR.

1 route du Ménager Domaine de Chez Maillard

Claix 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine



Complete visit of the estate and tasting of a cognac from the property.

During the visit, discover the processes of vinification and double distillation in Charente as well as the secrets of aging and blending in our own cellars.

Visita completa de la finca y degustación de un coñac de la propiedad.

Durante la visita, descubra el proceso de vinificación y el proceso de doble destilación en Charente, así como los secretos del envejecimiento y la mezcla en nuestras propias bodegas.

Vollständige Besichtigung des Weinguts und Verkostung eines Cognacs aus eigenem Anbau.

Während der Besichtigung entdecken Sie die Prozesse der Weinherstellung und der doppelten Destillation der Charentaise sowie die Geheimnisse der Reifung und des Verschnitts in unseren eigenen Weinkellern.

Mise à jour le 2022-07-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême