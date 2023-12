Cet évènement est passé Visite Cognac Drouet 1 route du Maine Neuf Salles-d’Angles Catégories d’Évènement: Charente

1 route du Maine Neuf
Salles-d'Angles
Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-04

fin : 2023-07-01 Eveillez vos sens chez Cognac Drouet ! Vos 5 sens seront exaltés lors de la visite de la distillerie, du chai et du nouveau Paradis de famille. Elle sera suivie d’une dégustation dans les règles de l’art de nos 3 gammes..

1 route du Maine Neuf

Salles-d’Angles 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine

