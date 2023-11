Vide atelier d’Isabelle Collett 1 route du Bournareux Saint-Bonnet-Briance, 1 décembre 2023, Saint-Bonnet-Briance.

Saint-Bonnet-Briance,Haute-Vienne

Dix créateurs font le déstockage de leurs ateliers et se rassemblent pour le premier weekend de décembre. Une jolie brochette d’artistes et artisans ont besoin de faire de la place et vous en font profiter.

Au programme : céramique, photographie, émail sur métal, aquarelle, luminaire en bois cintré, sculpture de laine feutrée et peinture sur toile. De quoi trouver des pépites pour vos cadeaux uniques de fin d’année, ou tout simplement pour vous faire plaisir. Ils/elles seront sur place pour vous accueillir:

Marie Mora, Kate Mcbride, Laëtitia Hoffschir, Frédéric Burguet, Christelle Derenne,

Sarah Tullot, Isabelle Collett, M.A.Aston, Mô Créations feutrées, Jean-Jacques Pleinard..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

1 route du Bournareux

Saint-Bonnet-Briance 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Ten designers are clearing out their studios and getting together for the first weekend in December. An attractive array of artists and craftsmen need to make room, and they’re making it available to you.

On the program: ceramics, photography, enamel on metal, watercolor, bentwood lighting, felted wool sculpture and painting on canvas. You’ll be able to find nuggets for your unique end-of-year gifts, or simply to treat yourself. They will be on hand to welcome you:

Marie Mora, Kate Mcbride, Laëtitia Hoffschir, Frédéric Burguet, Christelle Derenne,

Sarah Tullot, Isabelle Collett, M.A.Aston, Mô Créations feutrées, Jean-Jacques Pleinard.

Diez diseñadores desalojan sus estudios y se reúnen el primer fin de semana de diciembre. Toda una serie de artistas y artesanos necesitan hacer sitio para su trabajo, y lo ponen a tu disposición.

En el programa: cerámica, fotografía, esmalte sobre metal, acuarela, iluminación en madera curvada, escultura en lana de fieltro y pintura sobre lienzo. Hay mucho donde elegir para hacer regalos únicos de fin de año, o simplemente para darse un capricho. Estarán a su disposición para darle la bienvenida:

Marie Mora, Kate Mcbride, Laëtitia Hoffschir, Frédéric Burguet, Christelle Derenne,

Sarah Tullot, Isabelle Collett, M.A.Aston, Mô Créations feutrées, Jean-Jacques Pleinard.

Zehn Designer räumen ihre Ateliers und Werkstätten auf und versammeln sich am ersten Dezemberwochenende. Eine hübsche Auswahl an Künstlern und Kunsthandwerkern muss Platz schaffen und lässt Sie davon profitieren.

Auf dem Programm stehen Keramik, Fotografie, Emaille auf Metall, Aquarellmalerei, Leuchten aus gebogenem Holz, Skulpturen aus gefilzter Wolle und Malerei auf Leinwand. Hier finden Sie Nuggets für einzigartige Geschenke zum Jahresende oder einfach nur, um sich selbst eine Freude zu machen. Sie sind vor Ort, um Sie zu begrüßen:

Marie Mora, Kate Mcbride, Laëtitia Hoffschir, Frédéric Burguet, Christelle Derenne,

Sarah Tullot, Isabelle Collett, M.A.Aston, Mô Créations fefilrées, Jean-Jacques Pleinard.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT de Noblat