Atelier pour adultes « Workshop » à l’atelier d’Isabelle Collett 1 Route du Bournareux Saint-Bonnet-Briance, 8 avril 2023, Saint-Bonnet-Briance.

Saint-Bonnet-Briance,Haute-Vienne

Découvrez la fabrication d’encre et d’aquarelle végétale, apprenez à utiliser les plantes tinctoriales et manipuler ces médiums pour réaliser une création artistique sur papier pour adultes à partir de 16 ans..

2023-04-08 fin : 2023-04-08 18:00:00. EUR.

1 Route du Bournareux

Saint-Bonnet-Briance 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the making of vegetable ink and watercolor, learn to use dye plants and manipulate these mediums to make an artistic creation on paper for adults from 16 years old.

Descubre cómo hacer tinta vegetal y acuarela, aprende a utilizar plantas tintóreas y manipula estos medios para realizar una creación artística sobre papel para adultos a partir de 16 años.

Entdecken Sie die Herstellung von pflanzlicher Tinte und Aquarellfarben, lernen Sie, Färbepflanzen zu verwenden und diese Medien zu handhaben, um eine künstlerische Kreation auf Papier zu erstellen für Erwachsene ab 16 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT de Noblat